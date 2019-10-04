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|Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз
|04.10.2019 13:07
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Причиной гибели пяти человек при аварийной посадке самолета Ан-12 под Львовом стал перевозимый груз, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
Он отметил, что самолет не должен был совершать плановую посадку для дозаправки во Львове. "Он попросил экстренную возможность дозаправиться и просто недотянул до взлетно-посадочной полосы несколько километров. Здесь близко жилые дома, и если бы он упал туда - была бы катастрофа", - прокомментировал Садовый.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что между выживших в аварии - пилоты самолета.
Как сообщалось, в результате аварийной посадки самолета Ан-12 на грунт близко международного аэропорта "Львов" погибли пять человек, трое пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Львова.