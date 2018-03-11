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|В Латвии люди вышли на протест против обучения на государственном языке
|11.03.2018 01:02
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Акцию организовал "Российский союз Латвии"В столице Латвии Риге около тысячи человек вышли на акцию протеста против увеличения доли обучение в школах государственной латышском языке.
Фото: tass.ru
Акцию организовал "Российский союз Латвии", сообщает "Радио Свобода".
Издание отмечает, что в латвийских школах для национальных меньшинств (прежде только русского) 60% преподавание осуществляется на государственном языке, 40% языке меньшинства. Реформа образования в Латвии предусматривает, что обучение на латышском будет составлять 80%, на языке меньшинства - 20%. Русские и русскоязычные в Латвии уже несколько раз протестовали против этого. Организаторами протестов каждый раз выступал "Русский союз Латвии".
Напомним, парламентская комиссия Сейма Латвии решила отклонить петицию о сохранении в Латвии двуязычной образования, под которой подписались 10 тысяч человек.
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