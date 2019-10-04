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|Зеленскому обещали визит в США в обмен на расследование против Байдена
|04.10.2019 13:26
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Американские высокопоставленные дипломаты предлагали украинскому президенту Владимиру Зеленскому визит в Вашингтон в обмен на обещание возобновить расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом говорится в переписке экс-спецпредставителя Госдепа Курта Волкера, передает
Как сообщается, опубликованная переписка свидетельствует о том, что Волкер в разговоре с помощником президента Андреем Ермаком обещал, что Зеленский получит официальное приглашение в Вашингтон в обмен на расследование против Байдена.
Через день Ермак ответил бывшему спецпредставнику США, что "телефонный разговор прошел хорошо". После чего он предложил несколько дат в сентябре, когда Трамп и Зеленский могли бы встретиться.
Отмечается, что соглашение Волкера и Ермака провалилось, когда помощник Зеленского не смог сделать заявление о начале расследования против Байдена.
Генеральная прокуратура Украины в настоящий момент проводит аудит всех дел, в их числе 15 производств, которые велись в отношении компании Burisma ("Бурисма"). Об этом со ссылкой на генпрокурора Руслана Рябошапку .
Рябошапка уточнил, что в 15 уголовных производствах могут фигурировать экс-министр экологии Николай Злочевский, украинский бизнесмен Сергей Курченко, другие люди и компании.
Отвечая на уточняющий вопрос, касаются ли расследования 15 дел сына экс-вице-президента США Хантера Байдена и Burisma, он сказал: "Ключевые слова были не Байден и не Burisma. Ключевыми словами были те производства, которые закрыты или расследовались предыдущим руководством, в том числе между этого большого количества дел могут быть и те, с этими двумя словами (Burisma и Байден – Ред.)".
По словам Руслана Рябошапки, после аудита всех резонансных дел, которые были закрыты или рассмотрены предыдущим составом органов прокуратуры, станет понятно, какие решения необходимо по ним принять.
Отвечая на вопрос о том, какова была реакция Рябошапки на упоминание его фамилии в стенограмме разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, он сказал:
Напомним, в мае 2014 года сын бывшего в то время вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma Limited. Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).
Генпрокуратура расследовала несколько уголовных производств, фигурантом которых был Злочевский, в 2015-2016 годах передала одно из дел в НАБУ.
Однако недавно в НАБУ объявили, что не расследуют деятельность компании Burisma в тот период, когда в ее правление вошел Хантер Байден.