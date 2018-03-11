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|В "Украинском выборе» Медведчука прокомментировали информацию о связи с Рубаном
|11.03.2018 01:10
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В организации заявляют, что Рубан не является и никогда не был членом "Украинской выбора"В общественном движении Виктора Медведчука "Украинский выбор" заявили, что по "делу Рубана" Служба безопасности Украины не просто цитирует материалы организации, но "дает им свою трактовку, не соответствует действительности".
Фото: vybor.ua
Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 марта на сайте "Украинской выбора". В организации заявляют, что Рубан не является и никогда не был членом "Украинской выбора".
"Глава СБУ ... передал журналистам презентацию, призванную продемонстрировать связь Рубана с" Украинским выбором ". Все материалы, упомянутые в презентации, публиковались на нашем сайте. Однако СБУ не просто цитирует наши материалы, а дает им свою трактовку, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.
В организации отметили, что Рубан участвовал в мероприятиях проекта "Украинская федерация", но он "никогда не вел этот проект, в чем голословно пытался заверить руководитель аппарата СБУ".
Рубан обращался к сайту "Украинский выбор" с просьбой предоставить помещение для проведения заседания тематического клуба "Управление общественным развитием".
"Клуб был общественной инициативе, а не проектом или" подпроектом "Украинская выбора, который оказал помощь для проведения заседания, во время которого Рубан был избран руководителем клуба", - сообщили в "Украинском выборе».
О публикации Рубана в блоге на сайте "Украинской выбора" в организации отметили, что он разместил несколько своих материалов, "но после событий 2014 позволил себе ряд оскорбительных заявлений в адрес Медведчука".
"В связи с этим в 2015 году было принято решение об удалении блога Владимира Рубана на страницах нашего сайта ... Материалы, посвященные мерам с участием Рубана (тексты, фото, видео), доступные на сайте Украинского выбора и теперь", - говорится в заявлении.
Напомним, на брифинге 9 марта председатель СБУ Василий Грицак заявил о связи Рубана с организацией Виктора Медведчука "Украинский выбор".
При этом Грицак не ответил на вопрос, причастен к "делу Рубана" сам Медведчук.
Собственно Рубан в зале суда во время избрания ему меры пресечения заявил: "Нет большего врага, чем Медведчук. Перестаньте меня с ним связывать".
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