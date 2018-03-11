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|В пожаре на Кировоградщине погибли трое маленьких детей: мать оставила их одних дома
|11.03.2018 01:26
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Причины пожара устанавливаютсяТрое малолетних детей погибли в огне в субботу, 10 марта, в селе Верблюжка Кировоградской области. Мать оставила их одних дома.
Фото: dsns.gov.ua
Как сообщают в ДСНС, на момент прибытия пожарно-спасательного подразделения на место происшествия пламя охватило одноэтажный жилой дом с печным отоплением площадью ориентировочно 35 м2.
"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех погибших детей 2017, 2015 и 2014 рождения. Как выяснилось, мать ушла из дома и оставила детей без присмотра. Силами пожарных и местной пожарной команды села Верблюжка в 14:00 пожар был локализован и в 15:00 - ликвидирован", - рассказали спасатели.
Причины пожара и смерти детей устанавливают специалисты.
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