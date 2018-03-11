"Золото" досталось итальянцам

За украинскую команду выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они на 1,5 секунды отстали от лидеров и использовали лишь 3 дополнительных патрона.

Первыми на финиш пришли итальянцы (13 дополнительных патронов и 1 штрафной круг), третьими - норвежцы (9,1 секунды отставания, 9 дополнительных патронов).

только в классической смешанной эстафете выступили 23 команды.

В воскресенье, 11 марта, в Контиолахти состоятся заключительные гонки 7-го этапа Кубка мира - два масс-старты. Мужчины будут соревноваться на дистанции 15 км, женщины - на 12,5 км.

Напомним, украинцы выиграли пять медалей биатлону в первый день Паралимпиады.