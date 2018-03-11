Погода, Новости, загрузка...
Украина завоевала "серебро" в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону
11.03.2018 01:34
Украина завоевала "серебро" в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону
"Золото" досталось итальянцам
Сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.
Украина завоевала "серебро" в смешанной эстафете Кубка мира по биатлону Фото: twitter.com/KlahtiBiathlon
За украинскую команду выступали Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Подручный. Они на 1,5 секунды отстали от лидеров и использовали лишь 3 дополнительных патрона.
 
Первыми на финиш пришли итальянцы (13 дополнительных патронов и 1 штрафной круг), третьими - норвежцы (9,1 секунды отставания, 9 дополнительных патронов).
 
только в классической смешанной эстафете выступили 23 команды.
 
В воскресенье, 11 марта, в Контиолахти состоятся заключительные гонки 7-го этапа Кубка мира - два масс-старты. Мужчины будут соревноваться на дистанции 15 км, женщины - на 12,5 км.
 
Напомним, украинцы выиграли пять медалей биатлону в первый день Паралимпиады.
  • Украинцы выиграли пять медалей биатлону в первый день Паралимпиады

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить