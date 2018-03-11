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Руководительницу службы госдоходов Латвии нашли мертвой
11.03.2018 01:42
Руководительницу службы госдоходов Латвии нашли мертвой
Ее тело обнаружили дома без видимых признаков насильственной смерти
Генеральную директора службы государственных доходов Латвии Илзе Цируля нашли мертвой.
Руководительницу службы госдоходов Латвии нашли мертвой Фото: leta.lv
Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.
 
Как сообщает Delfi со ссылкой на полицию, 53-летнюю Цируля нашли у нее дома.
 
На теле отсутствуют очевидные признаки насильственной смерти. Для выяснения обстоятельств смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
Цируля возглавляла ведомство с ноября 2016 года. Ранее она работала в страховых компаниях Balta и Gjensidige Baltic.
 
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