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|"Слабачка". Милов раскритиковал журналистку NBC, взявшую интервью у Путина
|11.03.2018 02:38
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https://www.facebook.com/milov.vladimir/posts/1855660460405619
Интервью с Путиным телеканал NBC записывал 1-го и 2 марта.Российский президент, в частности, заявил, что не знает причины введения США санкций против РФ, что с 2000 года думает о своем преемнике, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков иногда "несет пургу". Кроме того, Путин назвал президента США Дональда Трампа "более современным человеком".
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