По данным "Би-би-си", из посетителей ресторана Zizzi в Солсбери пострадали только экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Zizzi Скрипаль и его дочь обедали Фото: ЕРА Находка была сделана в одной из частей ресторана во время проведения судебно-медицинской экспертизы.Предполагается, что других пострадавших от действия вещества в ресторане, кроме Скрипаля и его дочери, – нет.Как это вещество попало в Zizzi, эксперты пока сказать не могут.Сейчас ресторан закрыт для посетителей, работают правоохранители.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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