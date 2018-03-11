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Вещество, которым отравились Скрипаль и его дочь, обнаружили в ресторане Солсбери – СМИ
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11.03.2018 02:54
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По данным "Би-би-си", из посетителей ресторана Zizzi в Солсбери
пострадали только экс-офицер российской разведки Сергей Скрипаль и
его дочь Юлия. В Zizzi Скрипаль и его дочь обедали Фото: ЕРА
Находка была сделана в одной из частей ресторана во время
проведения судебно-медицинской экспертизы.Предполагается, что
других пострадавших от действия вещества в ресторане, кроме
Скрипаля и его дочери, – нет.Как это вещество попало
в Zizzi, эксперты пока сказать не могут.Сейчас ресторан закрыт
для посетителей, работают правоохранители.66-летнего Скрипаля и его
дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу
доставили сержанта местной полиции Ника Бейли,
посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка
(MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями
РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия
будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в
возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня
представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер
президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль –
прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
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