Современная Россия "изо всех сил" играет роль кинозлодея, и об этом Голливуд может снимать фильмы, считает российский публицист Юлия Латынина. Латынина: Теперь мы получим свою минуту славы Фото: Leonid Latynin / Facebook "Мое предсказание – что в ближайшем будущем мы увидим просто изобилие голливудских фильмов, в которых главным злодеем – потому что злодей – это кинематографичная вещь, с чем-то надо бороться – и, конечно, это будут страшные русские. И заметим, что этого не было при "совке", потому что в Голливуде было много скрытых коммунистов, и про "совок" они не ставили. Но теперь, в общем, мы получим свою минуту славы", – заявила она.По словам журналистки, Россия "изо всех сил" играет роль кинозлодея."Мы обещаем послать к берегам США ядерные субмарины, у нас происходят эти истории – Скрипаль умирает в Лондоне, то Литвиненко – полоний… А, с другой стороны, в Голливуде образовался резкий недостаток злодеев, и исламские террористы, заметим, больше не злодеи", – отметила Латынина.1 марта во время обращения к Федеральному собранию Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.66-летнего Скрипаля и его дочь госпитализировали 4 марта. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери. Британская полиция и разведка (MI5) рассматривают версию покушения, спонсируемого властями РФ.Министр иностранных дел Джонсон подчеркнул, что Британия будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в возможном отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениям о причастности РФ к инциденту.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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