Парламент позволил НАБУ и ГБР самостоятельную прослушку и урегулировал вопрос сроков досудебного расследования. Депутаты приняли в повторном втором чтении проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс № 1009 . За проголосовали 330 народных депутатов. Неприкосновенность народных депутатов Финальная редакция законопроекта не содержит норм, которые бы позволили проводить обыски или прослушку народных депутатов без согласия Верховной Рады. Глава депутатской фракции Давид Арахамия пояснил в кулуарах парламента, что для урегулирования этого вопроса намерены разработать отдельный законопроект. "Сделали отдельный законопроект, он сейчас регистрируется, насчет – чтобы, вот помните, последний раз смешали КПК и о депутатах, и это вызвало много недопонимания, да? Сейчас мы решили, что будет должным образом, чтобы люди, в том числе, как общество, видели, что касается депутатов, что касается не депутатов, для депутатов сделали вот этот об отмене неприкосновенности, действительно, такой дополнительный законопроект, где будут прописаны относительно статуса народного депутата все эти уголовно-процессуальные действия, сейчас регистрируется, и есть понимание между депутатов", - сказал Арахамия. Право прослушки для НАБУ и ГБР Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и Государственного бюро расследований (ГБР), и органов безопасности. Права украинцев за рубежом Сейчас если против украинца хотят совершить процессуальное действие, которое требует согласования прокурора или суда - то такое согласование необходимо и за границей тоже. Согласно этому законопроекту, по умолчанию процессуальные действия против украинцев за рубежом смогут проводить без такого согласования - разве что это предусмотрено международным договором или является обязательным условием предоставления такого вида помощи по законодательству запрашиваемой стороны. При этом срок действия такого разрешения не ограничивается, а надлежащим образом заверенная копия разрешения приобщается к материалам запроса. Тайные агенты для НАБУ Нацбюро расследований предоставили право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро. Директор Национального бюро будет утверждать штатное расписание, положения о структурных подразделениях, должностные инструкции работников, смету НАБУ. Согласно документу, в НАБУ может быть не больше 500 человек начальствующего состава (вместе с тем, предельная численность центрального и территориальных управлений Национального бюро остается на уровне 700 человек). Сроки досудебного расследования Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский призвал нардепов поддержать некоторые компромиссные решения непосредственно во время рассмотрения законопроекта во втором чтении. "Мы определяем следующее. 219 ст. Уголовно-процессуального кодекса на сегодня устанавливает сроки расследования так называемых фактовых производств. То есть, с момента внесения в единый список досудебного расследования до момента, когда следователь и прокурор должны завершить это расследование. Мы предлагаем по согласованию с залом, и мы сейчас об этом будем говорить, отменить предложения, внесенные законопроектом 1009, в ст. 219 и оставить ее в действующей редакции, которая предусматривает, что все фактовые производства должны четко определить срок для расследования", - сказал Монастырский. Он объяснил, что если следователь не успел закончить расследование - он обратится для продления сроков. "Кроме того, еще одним вопросом, который мы с вами согласовали, является вопрос продления сроков досудебного расследования после объявления подозрения. Речь идет о том, что действующая статья Уголовно-процессуального кодекса говорит, что до 3-х месяцев продолжает прокурор, после 3-х месяцев, до 6-ти месяцев и до 12-ти месяцев продолжает следственный судья. Это предложение мы оставляем в проекте", - добавил глава профильного комитета. Условия закрытия уголовного производства По новым правилам уголовное производство не закрывают, когда истекли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об отдельно тяжком преступлении против жизни или здоровья человека или преступлении, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы. Проведение экспертизы в судебном процессе Законопроект позволит следственному судье по ходатайству стороны защиты привлекать эксперта или экспертов для проведения экспертизы. При этом следователь и прокурор “обязаны обеспечить проведение экспертизы”, а не обращаться к следственному судье. Предполагается, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье. И еще немного процессуальных изменений Законопроект оставляет возможность обжаловать уведомление следователя и прокурора о подозрении. Генпрокурор, его заместитель или исполняющий обязанности, руководитель региональной прокуратуры может поручить сообщить другим лицам о подозрении. Вместе с тем, во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке постановления следственного судьи о применении меры пресечения в виде залога или об отказе в его применении. При доработке из законопроекта исключили норму, которая позволила бы следственному судье и суду при определении меры пресечения не определять размер залога в производстве о тяжком или отдельно тяжком коррупционном преступлении. Изымается норма о праве участников судебного производства просить об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается лишь краткое изложение обвинительного акта. А суду предоставляется право ограничить продолжительность оглашения краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - “с учетом разумных сроков”. Устанавливается, что после объявления обвинения председательствующий должен предоставить стороне обвинения и стороне защиты право вступительной речи. Во вступительной речи должны анонсировать доказательства и выразить позицию стороны. Согласно проекту, соглашение о признании виновности может содержать условия применения специальной конфискации. К протоколу о задержании лица надо будет прибавлять фото в случае, если на момент задержания не известны фамилия и имя человека. Почти все нормы закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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