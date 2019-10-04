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|Слуги приняли изменения в УПК: всех можно прослушивать, обыскивать и за всеми следить, а депутатов - нельзя
|04.10.2019 13:44
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Парламент позволил НАБУ и ГБР самостоятельную прослушку и урегулировал вопрос сроков досудебного расследования. Депутаты приняли в повторном втором чтении проект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс №
Неприкосновенность народных депутатов
Финальная редакция законопроекта не содержит норм, которые бы позволили проводить обыски или прослушку народных депутатов без согласия Верховной Рады.
Глава депутатской фракции Давид Арахамия пояснил в кулуарах парламента, что для урегулирования этого вопроса намерены разработать отдельный законопроект.
Право прослушки для НАБУ и ГБР
Снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей возлагается на уполномоченные подразделения не только Нацполиции, но и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), и Государственного бюро расследований (ГБР), и органов безопасности.
Права украинцев за рубежом
Тайные агенты для НАБУ
Нацбюро расследований предоставили право нанимать не только гласных, но и негласных сотрудников. Для этого создадут отдельную конкурсную комиссию из числа работников НАБУ - тех, у кого есть доступ к гостайне. Порядок проведения конкурса определит директор Бюро.
Сроки досудебного расследования
Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский призвал нардепов поддержать некоторые компромиссные решения непосредственно во время рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Он объяснил, что если следователь не успел закончить расследование - он обратится для продления сроков.
Условия закрытия уголовного производства
По новым правилам уголовное производство не закрывают, когда истекли сроки давности привлечения к ответственности, если речь идет об отдельно тяжком преступлении против жизни или здоровья человека или преступлении, за которое может быть назначено пожизненное лишение свободы.
Проведение экспертизы в судебном процессе
Предполагается, что сторона защиты имеет право самостоятельно договориться с экспертами о проведении экспертизы, в том числе обязательной. Если у стороны защиты недостаточно денег на эксперта, он может обратиться к следственному судье.
И еще немного процессуальных изменений
Законопроект оставляет возможность обжаловать уведомление следователя и прокурора о подозрении.
Изымается норма о праве участников судебного производства просить об объявлении обвинительного акта в полном объеме - то есть остается лишь краткое изложение обвинительного акта.
А суду предоставляется право ограничить продолжительность оглашения краткого изложения обвинительного акта и искового заявления - “с учетом разумных сроков”.
Устанавливается, что после объявления обвинения председательствующий должен предоставить стороне обвинения и стороне защиты право вступительной речи. Во вступительной речи должны анонсировать доказательства и выразить позицию стороны.