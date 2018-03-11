За минувшие сутки боевики пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, сообщили в штабе АТО. По информации штаба АТО, боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ, несмотря на договоренность о прекращении огня Фото: ЕРА пресс-центр штаба АТО.Отмечается, что боевики продолжают нарушать договоренность о прекращении огня.На луганском направлении враг обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое, из минометов калибра 82 мм – Катериновку.В Донецкой области под обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали опорные пункты близко Водяного. Из минометов калибра 82 мм и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Богдановки.Всего за минувшие сутки зафиксировано пять обстрелов позиций ВСУ."В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последняя попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась 5 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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