Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру России на нецензурную брань кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского. Памфилова: Мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру Фото: ЕРА "Один из кандидатов это безобразие позволил себе – нецензурную брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру", – заявила она.Памфилова подчеркнула, что общение кандидатов между собой – это "дело их культуры, воспитания и этики". Она отметила, что "ЦИК не может им махать пальчиком".28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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