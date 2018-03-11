Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК пожаловался в
Генпрокуратуру России на нецензурную брань кандидата в президенты
РФ Владимира Жириновского. Памфилова: Мы сразу отреагировали:
соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру Фото: ЕРА
"Один из кандидатов это безобразие позволил себе – нецензурную
брань. И мы сразу отреагировали: соответствующее письмо ушло в
Генеральную прокуратуру", – заявила она.Памфилова подчеркнула,
что общение кандидатов между собой – это "дело их культуры,
воспитания и этики". Она отметила, что "ЦИК не может им махать
пальчиком".28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в
президенты России – Жириновским и Собчак – произошел
конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а
Жириновский оскорблял журналистку и матерился в ее
адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру
РФ жалобу на действия Жириновского.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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