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|В штабе АТО сообщили, что украинские военные взяли в плен боевика, пытавшегося проникнуть в тыл
|11.03.2018 09:32
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https://www.facebook.com/ato.news/videos/1882850898392374/
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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