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|Стерненко вывели из-под подозрения потому, что он "общается с посольством США как активист"
|04.10.2019 14:02
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Позиция правоохранительных органов по отношению к радикалу Сергею Стерненко, который больше года назад в Одессе убил Ивана Кузнецова, стала причиной разбирательство во фракции "Слуги народа". Об этом сообщил источник
По словам источника, Рябошапка заявил, что видит здесь конфликт интересов, потому что существуют дела с нападением на активистов.
Напомним, что сегодня генпрокурор Рябошапка заявил, что подозрение Стерненко ушло в СБУ.
Отметим, что впервые дело одесского радикала Генпрокуратура передала в "контору" еще при Юрии Луценко. Позже - уже при новом президенте - суд решил, что убийство человека на улице - это чистый криминал и подследственность полиции и вернул дело туда.
В полиции, по информации "Страны", к концу лета подготовили подозрение Стерненко (полный текст этого документа), но оно было заблокировано на уровне Генпрокуратуры. А сегодня Руслан Рябошапка заявил, что снова передал дело в СБУ.
То есть вернул его туда, где оно целый год не расследовалось - как это сделала и предыдущая власть.