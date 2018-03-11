Президент США Дональд Трамп заявил, что через два года начнет свою
избирательную кампанию под слоганом "Сохраним Америку великой".
Трамп хочет принять участие в следующих президентских выборах Фото:
ЕРА "Мы не можем использовать слоган "Сделаем Америку
снова великой", потому что я уже сделал это. Поэтому нашим новым
слоганом, когда мы начнем кампанию через два года, будет "Сохраним
Америку великой!"", – заявил он.По словам Трампа, он почти
уверен, что примет участие в следующих президентских выборах,
однако "нельзя быть уверенным на 100%".Выборы в США прошли 8
ноября 2016 года, на них победил Трамп. В Белом
доме отмечали, что политик намерен баллотироваться на второй
срок.
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