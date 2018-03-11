Президент США Дональд Трамп заявил, что через два года начнет свою избирательную кампанию под слоганом "Сохраним Америку великой". Трамп хочет принять участие в следующих президентских выборах Фото: ЕРА "Мы не можем использовать слоган "Сделаем Америку снова великой", потому что я уже сделал это. Поэтому нашим новым слоганом, когда мы начнем кампанию через два года, будет "Сохраним Америку великой!"", – заявил он.По словам Трампа, он почти уверен, что примет участие в следующих президентских выборах, однако "нельзя быть уверенным на 100%".Выборы в США прошли 8 ноября 2016 года, на них победил Трамп. В Белом доме отмечали, что политик намерен баллотироваться на второй срок. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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