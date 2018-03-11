После рассказа президента России Владимира Путина о новом российском оружии люди разделились на верующих в ракету и не верующих в ракету Путина, отметил российский публицист Александр Невзоров. Невзоров: Там, где есть вера в Матронушку Московскую, – там уже и ракета Путина, и искусственный интеллект Фото: ЕРА "Сразу появилась категория лиц, верующих в ракету. Вера ведь не приходит одна. Там, где есть вера в Матронушку Московскую, – там уже и ракета Путина, и искусственный интеллект... Напомню, в Меланезии, в Тасмании туземцы строят самолеты и ракеты из кокоса, обломков бамбука, пальм, соломы, делают из кокосов наушники, из бамбука – антенны, они убеждены, что всякие ракеты, самолеты изобретены духами их предков, и белые люди просто нечестно ими пользуются и управляют, и надо сильно верить, надо любить свою родину, надо любить свое племя и исполнять свою традицию – тогда эти ракеты полетят", – пояснил он.Публицист отметил, что адепты карго-культа очень агрессивно реагируют на заявление, что ракета не полетит."Появилось еще разделение: есть верующие в ракету и не верующие в ракету Путина. Вообще история с ракетой действительно очень красивая, но то, что называется, резковато. Публику к этому надо было бы готовить. Например, лет за 10 до этого объявления запретить вообще нафиг физику, изъять всяких Ландау, Фейнманов, объявить их работы экстремистскими и давать по 25 лет за хранение", – подчеркнул Невзоров.Он добавил, что Путин все же смог воодушевить публику, а не верующих в карго-культ "ничтожное меньшинство", и их можно не принимать во внимание.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Путин рассказал о создании крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Также, по его словам, уже принят на вооружение гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс "Кинжал", началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат".Во время выступления главы Кремля показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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