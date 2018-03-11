Киевская митрополия Украинской православной церкви Московского патриархата сообщила, что в ночь на 10 марта неизвестные разбили окно в храме Преображения Господнего и подожгли здание. Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм Фото: mitropolia.kiev.ua "Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм", – заявили в УПЦ МП.Инцидент произошел в храме в честь Преображения Господнего, находящегося у Киевского городского противотуберкулезного диспансера №1 на улице Автозаводской, 68.По факту поджога возбуждено уголовное производство.В ночь на 25 января 2018 года пытались поджечь Владимиро-Ольгинский храм УПЦ МП в центре Киева .27 января двоих подозреваемых архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка арестовали с правом залога в 2,2 млн грн. Задержанные заявили, что своими действиями выражали протест против самозахвата УПЦ МП земли у раскопок Десятинной церкви.3 февраля УПЦ МП провела на улице Владимирской молебен против "захвата храма". В этот же день состоялась акция в поддержку подозреваемых в поджоге с лозунгами: "Архитекторов на волю!", "Россия, вон из Украины!" и "Геть московського попа!".5 февраля Апелляционный суд Киева отпустил Горбаня и Алексея Шемотюка на поруки 10 народных депутатов. В этот же день в Минкультуры заявили, что УПЦ МП незаконно построила храм на территории Национального музея истории Украины и поручила оспорить в суде "противоправные действия религиозной общины УПЦ МП". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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