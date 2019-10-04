Сводка Новостей
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- Пашинскому вручено подозрение за стрельбу по живым людям
- Стерненко вывели из-под подозрения потому, что он "общается с посольством США как активист"
- Слуги приняли изменения в УПК: всех можно прослушивать, обыскивать и за всеми следить, а депутатов - нельзя
|Пашинскому вручено подозрение за стрельбу по живым людям
|04.10.2019 14:20
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Пашинскому вручено подозрение за стрельбу в ногу в киевлянина.
На данный момент выбирают меру пресечению.