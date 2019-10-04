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Пашинскому вручено подозрение за стрельбу по живым людям
04.10.2019 14:20

Пашинскому вручено подозрение за стрельбу в ногу в киевлянина.

Пашинскому вручено подозрение за стрельбу по живым людям

На данный момент выбирают меру пресечению. 
 

"ГБР сообщил о подозрении народного депутата Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет. Народный депутат - отвечай за свои поступки." - Заявил глава ГБР Роман Труба. 

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