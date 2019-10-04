Пашинскому вручено подозрение за стрельбу в ногу в киевлянина.

На данный момент выбирают меру пресечению.



"ГБР сообщил о подозрении народного депутата Верховной Рады V-VIII созывов, который 31 декабря 2016 выстрелил в ногу гражданину Украины. Особых подходов в расследовании преступлений в нашей стране ни к кому не будет. Народный депутат - отвечай за свои поступки." - Заявил глава ГБР Роман Труба.