Хакеры, атаковавшие министерство иностранных дел Германии, украли как минимум шесть документов, сообщило издание Spiegel. По информации Spiegel, об атаке в Германии узнали от спецслужбы дружественного государства в декабре 2017 года Фото: pixabay.com По данным журнала, украли как минимум шесть документов.В сообщении говорится, что сначала хакеры похитили документы по Brexit. Похищение материалов, касающихся переговоров с Украиной и Беларусью, происходило уже тогда, когда атаку обнаружили.Spiegel пишет, что в совершении кибаратаки на компьютерную сеть правительства Германии подозревают хакерскую группу Turla. Правоохранители Германии считают, что она связана с Федеральной службой безопасности РФ.Отмечается, что об атаке в Германии узнали от спецслужбы дружественного государства в декабре 2017 года.О кибератаке стало известно 28 февраля. Хакерам удалось проникнуть в так называемую "информационную сеть Берлин–Бонн" (IVBB), которая используется ведомством канцлера Германии, федеральными министерствами и службами безопасности, а также Бундестагом и Бундесратом. Серверы, которые подверглись атаке, считались особенно надежно защищенными от нападений извне.Агентство dpa сообщало, что к нападению причастна хакерская группировка Fancy Bears. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки германии что атаке хакеры декабре Теги: мир