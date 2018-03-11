Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак заявила, что удивлена ответом министра иностранных дел Украины Павла Климкина на ее обращение за разрешением посетить Крым. Собчак: Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права Фото: ЕРА "27 февраля я обратилась в Государственную миграционную службу Украины с письмом. В нем я просила разрешить мне въезд в Крым через украинский сухопутный близкий пункт, в соответствии с законами Украины. Беззаконная аннексия Крыма 17 марта 2014 года – одна из острейших проблем России, и моя гражданская обязанность – сделать все, чтобы приблизить решение этой проблемы. Именно следовательно я считаю для себя необходимым безукоризненное исполнение законов Украины в отношении этой территории – как и законов России, гражданином которой я являюсь", – отметила она.Собчак добавила, что заниматься в Крыму агитацией не собиралась и предвыборной кампании там не ведет."Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма непременно стала предметом предвыборных дискуссий в России. Я – один из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права", – заявила политик.Она подчеркнула, что выступает за вывод российских вооруженных формирований с Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм."Тем более удивительным стал для меня ответ на мое письмо министра иностранных дел Украины Павла Климкина, уроженца города Курска. Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто действительно действует в интересах Путина, "ДНР" и "ЛНР"? У кого из нас шизофрения?" – написала кандидат в президенты.Собчак напомнила, что ее внесли в базу центра "Миротворец" за журналистскую поездку в Крым в 2014 году."Хочу напомнить: наша группа въехала в Крым 24 апреля, в соответствии с действовавшим на тот момент соглашением об упрощенном порядке пересечения границы между нашими странами. Закон Украины о временно оккупированных территориях вступил в силу 27 апреля, и в течение 24 часов после этого мы покинули Крым. В репортаже по итогам поездки, кстати, я ни единым словом не поддержала оккупацию", – отметила она.По мнению Собчак, "эта история показывает нам, насколько нелегко демонтировать систему, сложившуюся на руинах советской империи"."Вот уже четыре года как Украина твердо заявила о своем намерении стать свободной европейской страной, но эта прогнившая насквозь система продолжает огрызаться. Россия еще толком и не вступила на этот путь. Но я уверена, что как бы ни сложилась наша история в ближайшие годы, по этому пути мы рано или поздно пойдем вместе. Если мы не преодолеем наследие старого порядка, будущего у наших стран не будет. Но я твердо верю, что у нас все получится", – резюмировала она. https://www.facebook.com/sob4ak/posts/1459264497530194:0 6 марта Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма.Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что журналист ездила на полуостров для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года. Она подчеркнула, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли только в 2015 году.РФ аннексировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение Крыма к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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