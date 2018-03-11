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|Обнародованы снимки беременной Loboda в прозрачном платье
|11.03.2018 11:00
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сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво , мою команду, которая на протяжении стольких лет со мной * этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым Я ухожу в небольшой отпуск... Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша * Для меня это большое чудо ... и я благодарна небу за этот дар, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне , снова в строю, снова на концертах Ваша Loboda * @natellakrapivina @lobandaaa @ramazzotti * eros @russkoe * radio #певицагода#лучшийальбом * *Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) Мар 10, 2018 в 3:31 PST
Loboda лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что Loboda беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.9 апреля 2018 года дочери Loboda исполнится семь лет. Отец ребенка – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году.Линдеманн тоже разведен. У него есть две дочери – Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука – Фрица Фиделя.