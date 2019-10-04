Дмитрий Джангиров

ЗАСАДА РАСКРЫТА. РЕДАКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ – ПРОВАЛЕНО?

При этом, если в зоне боевых действий имеются места как более, так и менее пригодные для засады, а также тылы, где можно отсидеться, то Верховная Рада – и зал, и кулуары, и комитеты – являются сплошной территорией засады, где папарацци (в нейтральном и, даже, уважительном смысле этого слова) не только поджидают расслабившихся народных избранников, но и ведут активную «разведку».

Если политика – это война, только другими средствами, то аналогом засады является, точно, внезапная фото- и видеосъемка.

В этом созыве уже многие депутаты попали в такие «засады», в результате чего понесли немалые репутационные потери.

Что, однако, совершенно неслучайно, в силу того факта, что подавляющее большинство из них – новички на абсолютно непривычном для них «театре военных действий».

Тем поучительнее мастер-класс, который преподал Виктор МЕДВЕДЧУК своим менее опытным коллегам: во-первых, постоянная готовность к «засаде», во-вторых – четкий алгоритм действий при обнаружении таковой.



В итоге, фотограф, непременно рассчитывавший снять в руках Виктора Владимировича футляр с двуглавым орлом и ручку со звездочками по числу смертельно уколотых патриотов, запечатлел письменный набор ГосДепа США и политика, обнаружившего «засаду» еще до того, как папарацци щелкнул затвором камеры.

Судя по тому, как Медведчук лихо подмигнул, это он сам поймал папарацци. Да еще и потроллил активиста желтой прессы, «засветив» ручку в футляре с эмблемой Госдепартамента США.



Как итог – репутационный «минус» превращается в «плюс», а гонорарный «плюс» – в «минус».



Всего один момент, но очень показательный, потому что демонстрирует, чем "олдскульный" топ-политик отличается от обычного «слуги народа».