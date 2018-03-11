"Мы не становимся на колени перед коррупцией". Активисты проводят автопробег к дому Авакова. Трансляция
11.03.2018 14:01
Активисты проводят автопробег к дому министра внутренних дел Арсена
Авакова. Трансляцию ведет на канале в YouTube "Громадське".
Участники акции "Мы не становимся на колени перед коррупцией"
собрались возле метро "Минская" в Киеве и поехали к дому министра
на окраине города. Сейчас они проводят там митинг. На странице
акции в Facebook сообщается, что активисты выступают против
полицейского произвола. В ходе автопробега машина одной из участниц
– общественного деятеля и сторонника партии "Рух нових сил"
Елизаветы Богуцкой – попала в ДТП. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке | Активисты выступают
против полицейского произвола Фото: РУХ НОВИХ СИЛ / Facebook
Акция связана с разгоном палаточного городка под Радой утром 3
марта. Тогда силовики задержали более 100 митингующих.
Некоторых активистов перед тем, как отправить в
отделение, держали на коленях в снегу. Вечером того же
дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во
время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат
РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители
подчеркнули, что действовали по решению суда в
рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского
дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений
активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская призвала генерального прокурора Юрия
Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности,
по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому
что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их
деятельности и получении телесных повреждений.видео Видео: Громадське Телебачення / YouTube