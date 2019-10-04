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- "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел". Дубинский рассказал, как голосуют слуги в Раде
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|"Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел". Дубинский рассказал, как голосуют слуги в Раде
|04.10.2019 15:16
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Народные депутаты в новой Раде не читают законопроекты, за которые голосуют. Об этом нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал в
При этом, если он не успевает читать, то "не голосует, либо воздерживается".
Он добавил, что многие законопроекты, которые появляются в зале - это законы, которые "написаны не ясно где и кем, которые затем подписывают лояльные депутаты".
Член парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции. Об этом он сообщил в Facebook.
Так он ответил на выпад главы парламентской фракции Слуги народа Давида Арахамии о себе: