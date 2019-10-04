Народные депутаты в новой Раде не читают законопроекты, за которые голосуют. Об этом нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал в интервью "Стране".

"В основном, нет", - заявил нардеп в ответ на вопрос, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют. О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами". "Со мной рядом сидит классный специалист по праву", - рассказал Дубинский.

При этом, если он не успевает читать, то "не голосует, либо воздерживается".

"Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь", - сказал Дубинский.

Он добавил, что многие законопроекты, которые появляются в зале - это законы, которые "написаны не ясно где и кем, которые затем подписывают лояльные депутаты".

"Например, закон 1053 (о кассовых аппаратах): на комитет прибежал депутат, который подписался под этим проектом с криками: "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел", - отметил нардеп.

Член парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Александр Дубинский считает низким "интеллектуальный уровень" дискуссии в своей фракции. Об этом он сообщил в Facebook.

Так он ответил на выпад главы парламентской фракции Слуги народа Давида Арахамии о себе:

"Когда Дубинский продаст все свои машины и передаст деньги в бюджет, мы сможем отказаться от МВФ". "В принципе, теперь вам понятен интеллектуальный уровень парламентской дискуссии во фракции?, - резюмирует Дубинский.

"ПЕРЕДАЙТЕ Арахамии, что МВФ - это херня... он просто тупэнькый и не знает, что кредиты МВФ не такие уж и большие по сравнению с пирамидой ОВГЗ Маркаровой и проценты по МВФу - в ДЕСЯТЬ раз ниже чем по пирамиде Маркаровой... (Зеленского-Гончарука). МВФ - это дитя в кедах по сравнению с "ЧАСТНЫМИ кредиторами" - стервятниками Маркаровой на нашем внешнем долге. А вот и мой совет Арахамии в развитие его совета Дубинскому продать авто и дать в бюджет вместо МВФа: посчитать стоимость"МВФных" и "Маркаровских" депов в органах... Если проценты по кредиту МВФ можно закрыть авто Дубнского, то проценты по пирамиде Маркаровой только ценой органов всей "транснациональной шоблы в Раде"... Мозги могут оставить себе - их не купят... они в голову только едят и 3.14дЯт..." - Высказал свою позицию политический аналитик Михаил Чаплыга.

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