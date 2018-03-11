В финальном поединке турнира ITF Zhuhai Open в Китае украинская
теннисистка Марта Костюк проиграла представительнице Беларуси
Марине Заневской. Костюк проиграла в финале турнира Фото: ЕРА
15-летняя украинка играла в финале с представительницей Беларуси
Мариной Заневской. Матч окончился со счетом 6:2, 6:4.В
полуфинале украинка обыграла Анну Каролину Шмидлову из
Словакии со счетом 6:2, 6:4.В юниорском рейтинге ITF
Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской
теннисной ассоциации – 185-ю.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира