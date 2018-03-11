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Костюк проиграла в финале теннисного турнира в Китае
11.03.2018 14:17
В финальном поединке турнира ITF Zhuhai Open в Китае украинская теннисистка Марта Костюк проиграла представительнице Беларуси Марине Заневской. Костюк проиграла в финале турнира Фото: ЕРА 15-летняя украинка играла в финале с представительницей Беларуси Мариной Заневской. Матч окончился со счетом 6:2, 6:4.В полуфинале украинка обыграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии со счетом 6:2, 6:4.В юниорском рейтинге ITF Костюк занимает пятую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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