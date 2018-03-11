|
В выборах президента России примут участие до 67% избирателей – прогноз ВЦИОМ
|
11.03.2018 14:33
|
По данным опроса социологов ВЦИОМ, процент желающих проголосовать
на выборах за действующего президента России Владимира Путина
колеблется в районе 69–73%. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Путин лидирует в рейтинге ВЦИОМ Фото: ЕРА Согласно
прогнозам социологов, за действующего президента Владимира Путина
планируют проголосовать 69–73% избирателей, за кандидата от КПРФ
Павла Грудинина – 10–14%, за лидера ЛДПР Владимира
Жириновского – 8–12%, за журналистку Ксению Собчак –
2–3%, за Григория Явлинского ("Яблоко") – 1–2%. Остальные
кандидаты в президенты получат менее 1%.Опрос проводился 5-го, 7-го
и 9 марта методом телефонного интервью. Всего были опрошены 4 тыс.
респондентов.В январе 2018 года, по данным ВЦИОМ, за Путина
были готовы проголосовать 81,1% опрошенных.Президентские
выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот
пост будет бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин
("Российский общенародный союз"), Грудинин, Жириновский, Собчак
("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
Борис Титов (Партия роста) и Явлинский.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира