По данным опроса социологов ВЦИОМ, процент желающих проголосовать на выборах за действующего президента России Владимира Путина колеблется в районе 69–73%. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин лидирует в рейтинге ВЦИОМ Фото: ЕРА Согласно прогнозам социологов, за действующего президента Владимира Путина планируют проголосовать 69–73% избирателей, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 10–14%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 8–12%, за журналистку Ксению Собчак – 2–3%, за Григория Явлинского ("Яблоко") – 1–2%. Остальные кандидаты в президенты получат менее 1%.Опрос проводился 5-го, 7-го и 9 марта методом телефонного интервью. Всего были опрошены 4 тыс. респондентов.В январе 2018 года, по данным ВЦИОМ, за Путина были готовы проголосовать 81,1% опрошенных.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года, за этот пост будет бороться восемь человек: Путин, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Грудинин, Жириновский, Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Явлинский. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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