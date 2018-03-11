"Правда заключается в том, что многие люди не придут"

"Правда заключается в том, что многие люди не придут. Большинство крымских татар вновь бойкотировать эти выборы", - заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью 112 канала.

следовательно, утверждает Чубаров, пропагандистские ресурсы в Крыму уже готовятся к тому, чтобы показывать противоположную картину.

"Из самого утра будут показывать сюжеты, как люди в очень хорошем настроении, с большим желанием приходят на участки. Будут показывать довольных, улыбающихся людей. Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот здесь крымские татары, а вот украинцы в вышиванках. Вот эти сюжеты все готовятся ", - сказал Чубаров.

По его словам, под видом крымских татар "голосовать" отправят трудовых мигрантов неславянской внешности, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве дороги "Таврида".

Ранее, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования на выборах президента РФ-2018.

Напомним, что выборы президента России состоятся 18 марта. На них баллотируются восемь человек, в том числе действующий президент Владимир Путин. Согласно социологическим опросам, он будет переизбран, так как его ближайший соперник - коммунист Павел Грудинин набирает менее 10%.

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни подчеркнул, что намерения руководства России провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма противоречат международному праву.

В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации заявили, что несмотря на протест Украины выборы президента России в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме.

Гражданам Украины, которые примут участие в организации или проведении российских выборов в аннексирована Крыму, будет угрожать ответственность за ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).