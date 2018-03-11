В гости к украинскому певцу Виталию Козловскому пришли актриса Ольга Сумская с супругом, актером Виталием Борисюком, певица Вика из дуэта "НеАнгелы", телеведущая Леся Никитюк. Козловский устроил вечеринку Фото: vkozlovskiy / Instagram Подборку снимков опубликовала в Instagram актриса Ольга Сумская."Незабываемый вечер у Виталия Козловского", – написала она.На фото запечатлены Сумская с супругом Виталием Борисюком, Вика из "НеАнгелов", телеведущая Леся Никитюк. Незабутній вечір у @vkozlovskiy Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 10, 2018 в 1:50 PST 6 марта 2018 года Виталию Козловскому исполнилось 33 года. Он родился во Львове.В 2009 году певец получил звание заслуженного артиста Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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