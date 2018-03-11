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|Сумская, Борисюк, Никитюк, Вика из "НеАнгелов" побывали в гостях у Козловского
|11.03.2018 14:49
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Незабутній вечір у @vkozlovskiyПубликация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 10, 2018 в 1:50 PST
6 марта 2018 года Виталию Козловскому исполнилось 33 года. Он родился во Львове.В 2009 году певец получил звание заслуженного артиста Украины.
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