Погода, Новости, загрузка...
В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта
11.03.2018 14:49
  • УКР
Регистрация Вход
RSS
  • ПОЛИТИКА
  • БИЗНЕС & ФИНАНСЫ
  • ОБЩЕСТВО
  • ТЕХНОЛОГИИ
  • СПОРТ
  • ОТДЫХ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • iShop
  • НОВОСТИ
  • БЛОГИ
  • СТАТЬИ
  • БЛОГОСФЕРА
  • ФОТО
  • Історія дня
  • АРХИВ
  • РЕКЛАМА
  • ИНФОРМЕР
  • СПЕЦПРОЕКТЫ
ПОИСК
  • Російська агресія
  • /
  • Местные выборы 2015
  • /
  • Перестрелка в Мукачево
  • /
  • День памяти
  • /
  • Разоружение Правого сектора
  • /
НОВОСТИ

В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта

В Карпатах спасатели МЧС нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко, который исчез во время спуска с горы Поп Иван 7 марта.
В Карпатах нашли киевлянина, который исчез 7 марта Фото: Верховинське відділення поліції Косівького ВП ГУНП в Івано-Франківській області

Киевлянин заблудился в горах и решил спрятаться в хижине, предусмотренной умышленно для убежища туристов. Там он провел несколько дней, пока его не обнаружили спасатели МЧС.

Сообщается, что состояние киевского туриста удовлетворительное. Пресс-служба МЧС Ивано-Франковской области уточняет, что его нашли в районе долины Шешорский.

Напомним, с утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван.

  • В Карпатах в оздоровительном комплексе отравились 13 человек
  • В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность
  • В Карпатах сохраняется значительная лавинная опасность, - спасатели

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить