Врачи кливлендской клиники фертильности заявили, что около 700 семей пострадали из-за отказа морозильной камеры, в которой находились яйцеклетки. Врачи могут определить жизнеспособность эмбрионов только после их разморозки Фото: University Hospitals / Facebook В клинике отметили, что незапланированный перепад температуры произошел в емкости для хранения тканей в жидком азоте. В связи с инцидентом в организации объявили, что начали расследование причин неисправности, для чего привлекут независимых экспертов.Яйцеклетки и эмбрионы переместили в другую морозильную камеру, однако их жизнеспособность остается под сомнением."Мы невероятно сожалеем о произошедшем. Мы будем индивидуально работать с пациентами для решения проблемы", – рассказали в клинике.В связи с инцидентом пострадало около 700 семей.В клинике отметили, что яйцеклетки и эмбрионы должны быть полностью разморожены, чтобы определить, являются ли они еще жизнеспособными. Однако в случае их разморозки их уже нельзя будет замораживать повторно. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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