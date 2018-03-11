Сводка Новостей
- Питт отказался от секса на год - СМИ
- "Ваше место у параши". Путин рассказал, как относились к России после развала Советского Союза
- МИД Венгрии заявило об открытии миссии ОБСЕ в Закарпатье
- Питт на отказался от секса на год
- Гройсман: Украина и Латвия готовы удвоить взаимный товарооборот - до $800 млн
|Гройсман заявил, что до 2022 года Украина может сократить потребление газа на 5 млрд м³
|11.03.2018 15:12
|
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674691526033098
По данным НАК "Нафтогаз України", использование природного газа сократилось с 33,2 млрд м³ в 2016 году до 31,9 млрд в 2017 году (на 1,3 млрд м³, или 4%). Объем добычи газа в Украине увеличился за год на 450 млн м³.
Поделитесь статьей с друзьями