В 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд м³ газа, а в 2017 году – 18 млрд м³, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Гройсман отметил, что за три года потребление газа населением, теплокоммунэнерго и бюджетными учреждениями уменьшилось на 6 млрд м³ Фото: kmu.gov.ua Он отметил, что в 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд м³ газа, а в 2017 году – 18 млрд м³. За три года потребление уменьшилось на 6 млрд м³."Прогноз на 2022 год – 13 млрд м³. То есть Украина может уменьшить потребление еще на 5 млрд м³", – написал премьер.Гройсман добавил, что увеличивается количество частных домохозяйств, использующих солнечные электроустановки. По его словам, в четвертом квартале 2015 года таких было 21, а в четвертом квартале 2017 года – 3010. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/674691526033098 По данным НАК "Нафтогаз України", использование природного газа сократилось с 33,2 млрд м³ в 2016 году до 31,9 млрд в 2017 году (на 1,3 млрд м³, или 4%). Объем добычи газа в Украине увеличился за год на 450 млн м³. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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