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|К дому Авакова устроили автопробег
|11.03.2018 15:12
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Протестующие требуют отставки Авакова.В Киеве устроили автопробег в дом главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.
Фото: Скріншот зі стріму "Громадського"
Уасникы акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, речь идет о силовой разгон палаточного городка под Радой, - сообщает "Общественное".
Протестующие требуют отставки Авакова.
Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к деятельности министра.
"Аваков, выходи!", - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД.
Одновременно украинцы в Италии должны выйти на пикет под зарубежную виллу министра МВД, которую он приобрел в 2017 году.
Авакова также обвиняют в провал реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и тому подобное.
Как известно, журналисты издания "Наши деньги" нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу, которой Аваков владеет через фирму "Ferdico S.R.L", которую поглотила его фирма "Avitalia S.R.L".
Согласно декларации Авакова по 2017, представленной министром 26 февраля 2018, министр является единоличным владельцем итальянской фирмы "Avitalia S.R.L" (100%).