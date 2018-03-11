Протестующие требуют отставки Авакова.

Уасникы акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, речь идет о силовой разгон палаточного городка под Радой, - сообщает "Общественное".

Протестующие требуют отставки Авакова.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к деятельности министра.

"Аваков, выходи!", - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД.