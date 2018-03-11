Балерина Анастасия Волочкова показала, как растягивает мышцы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волочкова: Позитивного вам и спортивного дня! Работайте над собой, чтобы быть лучше! Фото: volochkova_art / Instagram Видео она разместила в Instagram."Позитивного вам и спортивного дня! Работайте над собой, чтобы быть лучше!" – написала она. Позитивного вам и спортивного дня! Работайте над собой, чтобы быть лучше! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #песни о любви #beautiful #любименядолго #love #story #enjoy Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Мар 8, 2018 в 12:50 PST Волочкова демонстрировала поперечный шпагат верхом на тренажере и растяжку в бассейне.Ранее балерина показала, как орудует топором, и поделилась фото шпагатов в микробикини в Греции и откровенными фото и видеоматериалами, снятыми на Мальдивах: балерина села на шпагат в мокром песке, показала прикрытую парео грудь и ягодицы в стрингах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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