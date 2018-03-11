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ЕБРР выделил €25,9 млн на строительство солнечных электростанций в Винницкой области
11.03.2018 15:36
Европейский банк реконструкции и развития профинансирует строительство трех украинских солнечных электростанций, сообщил президент Украины Петр Порошенко. В Украине построят три солнечные электростанции Фото: ЕРА "Этот проект – еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также – новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции. Благодарен нашим партнерам за поддержку", – написал он.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1224538681013855
ЕБРР работает в Украине 24 года, за это время он инвестировал в страну более €12 млрд.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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