Сводка Новостей
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|ЕБРР выделил €25,9 млн на строительство солнечных электростанций в Винницкой области
|11.03.2018 15:36
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https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/1224538681013855
ЕБРР работает в Украине 24 года, за это время он инвестировал в страну более €12 млрд.
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