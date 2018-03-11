Боевики пытались атаковать российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщило издание Al Masdar со ссылкой на источники. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Сирии перехватили дрон с бомбой, направленный против российской авиабазы Фото: ЕРА Источники издания сообщили, что системы противовоздушной обороны смогли перехватить беспилотник до того, как он сбросил бомбу. Какая группировка могла стоять за нападением, неизвестно. О других подробностях инцидента не сообщается.31 декабря 2017 года в Сирии диверсанты атаковали с помощью беспилотников и минометов российскую авиабазу Хмеймим. Минобороны РФ подтвердило гибель двух военнослужащих. Газета "Коммерсантъ" сообщила, что были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72, сдетонировал склад боеприпасов.12 января минобороны РФ заявило, что российские военные уничтожили диверсионную группу боевиков, обстрелявших авиабазу.Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства".В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих Асаду.11 декабря 2017 года Путин снова приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. Он заявил, что российские войска и сирийская армия "разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов".По данным министерства обороны РФ, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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