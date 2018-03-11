Незаконная аннексия Крыма должна прекратиться, заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Могерини отметила, что политика ЕС в отношении России не изменилась Фото: EPA "Нет никаких изменений в нашей очень четкой политике ЕС в отношениях с Россией: для каких-либо существенных изменений должны быть полностью реализованы Минские соглашения, а незаконная аннексия Крыма должна прекратиться. Это первый из пяти принципов, которые в настоящее время определяют наши отношения с Россией, что единогласно согласовано всеми правительствами ЕС. И наши экономические санкции также связаны с этой установкой. Визиты некоторых политиков на незаконно аннексированный полуостров не отражают нашей общей позиции и не должны ставить под сомнение нашу приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины", – отметила она.Могерини подчеркнула, что, согласно международному праву, Крым – это Украина.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, включая областные центры.Минские соглашения, регламентирующие согласие конфликта на Донбассе, были подписаны в феврале 2015 года. Они предполагают прекращение огня, отвод тяжелой техники от линии соприкосновения, освобождение всех заложников, а также восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины в Донецкой и Луганской областях. Ни один пункт соглашений полностью пока не выполнен. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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