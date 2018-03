Кубино-американская певица Камила Кабельо выпустила клип на песню Never Be the Same. Видео опубликовали на канале Camila Cabello в YouTube. Как таковой сюжет отсутствует в клипе. Певица появляется в разных образах на фоне камней, в водоеме, в помещении студии и в футуристических интерьерах. Кабельо стала ищвестной после участия в американском вокальном шоу The X Factor в 2012 году. С 2012 по 2016 годы она пела в группе Fifth Harmony. | Кабельо презентовала видеоролик Скриншот: Camila Cabello / YouTube видео Видео: Camila Cabello / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



