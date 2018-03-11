Обстоятельств, при которых Россия вернет оккупированный Крым
Украине, никогда не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Нет таких
обстоятельств Фото: ЕРА Российского президента спросили, есть ли
какие-то обстоятельства, при которых он был бы готов "отдать Крым и
Севастополь"."Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких
обстоятельств и не будет никогда", – ответил Путин.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира