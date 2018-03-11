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Путин о возврате Крыма Украине: Вы что, с ума сошли, что ли?
11.03.2018 16:16
Обстоятельств, при которых Россия вернет оккупированный Крым Украине, никогда не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Путин: Нет таких обстоятельств Фото: ЕРА Российского президента спросили, есть ли какие-то обстоятельства, при которых он был бы готов "отдать Крым и Севастополь"."Да что вы, с ума сошли, что ли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда", – ответил Путин.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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