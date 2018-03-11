Украина и Латвия ведут работу по созданию совместных предприятий для выхода на рынки третьих стран, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Есть желание развиваться и заявлять о своих технологиях, продуктах, идеях Фото: Volodymyr Groysman / Facebook "Украина и Латвия готовы удвоить взаимный товарооборот – до $800 млн. Мы работаем над проектами совместных предприятий для выхода на рынки третьих стран", – написал он.По словам украинского премьера, на прошлой неделе он провел переговоры о создании совместных предприятий с бизнесменами Риги, Лиепае и других городов Латвийской Республики."Здесь собрались агропроизводители, представители косметической и фарминдустрии, IT-сектора, транспорта... Есть желание развиваться и заявлять о своих технологиях, продуктах, идеях", – отметил он. https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/677181132450804 7 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост экспорта сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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