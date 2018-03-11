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|Гройсман: Украина и Латвия готовы удвоить взаимный товарооборот - до $800 млн
|11.03.2018 16:24
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https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/677181132450804
7 сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в первом полугодии этого года доля Европейского союза во внешней торговле Украины составила 40%, тогда как в 2009 году – 25%, а в 2012 году – 30%.Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева отмечала активный рост экспорта сельскохозяйственной продукции.
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