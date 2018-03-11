Где чьи национальные интересы – нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога, отметил президент РФ Владимир Путин. Путин: Нам пытаются показать, где наше место Фото: kremlin.ru "Ваше место у параши". Вот, по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть после развала Советского Союза способ поведения в отношении России. Нам пытаются показать, где наше место, а нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой постановкой вопроса", – заявил Путин.По его словам, "чье место и где чьи национальные интересы – нужно решать не с помощью окриков и ультиматумов, а с помощью диалога".Советский Союз распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Этот документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от России, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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