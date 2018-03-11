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"Ваше место у параши". Путин рассказал, как относились к России после развала Советского Союза
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11.03.2018 16:40
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Где чьи национальные интересы – нужно решать не с помощью окриков и
ультиматумов, а с помощью диалога, отметил президент РФ Владимир
Путин. Путин: Нам пытаются показать, где наше место Фото:
kremlin.ru "Ваше место у параши". Вот, по сути, как бы это грубо ни
звучало, вот это и есть после развала Советского Союза способ
поведения в отношении России. Нам пытаются показать, где наше
место, а нам не нравится это место. Мы в целом не согласны с такой
постановкой вопроса", – заявил Путин.По его словам, "чье место
и где чьи национальные интересы – нужно решать не с помощью
окриков и ультиматумов, а с помощью диалога".Советский Союз
распался в декабре 1991 года. 8 декабря главы Беларуси, России
и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что
СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о
создании СНГ. Этот документ подписали высшие должностные
лица и главы правительств трех стран: Борис
Ельцин и Геннадий
Бурбулис от России, Станислав
Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид
Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
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