По сообщению The Sun, голливудский актер Брэд Питт занимается
самосовершенствованием. Питт придерживается здорового питания и
отказался от алкоголя – СМИ Фото: ЕРА Об этом сообщает The Sun.Питт
планирует уделить внимание работе над собой и придерживается
здорового образа жизни.Актер ежедневно тренируется, медитирует.Он
отказался от алкоголя и придерживается сбалансированного питания.С
2004-го по 2016 годы у Питта Были отношения с актрисой Анджелиной
Джоли. Они официально оформили брак 23 августа 2014
года.Джоли подала на развод с Питтом в сентябре 2016
года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Слухи
о разводе пары появились в декабре 2015 года.
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