Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ направила на Закарпатье 12 наблюдателей и установила постоянное присутствие миссии в Ужгороде. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сийярто заявил, что на Закарпатье направили наблюдателей ОБСЕ Фото: EPA По словам министра, он обсуждал этот вопрос с генеральным секретарем ОБСЕ и другими лидерами организации и просил, чтобы СММ ОБСЕ присутствовала на Закарпатье для соблюдения прав венгерского меньшинства.Сийярто заявил, что лидеры ОБСЕ "чрезвычайно позитивно" отнеслись к инициативе, как и местные жители.Министр сообщил, что 9 марта получил письмо от генсека ОБСЕ, в котором говорится о направлении на Закарпатье 12 наблюдателей и установлении постоянного присутствия миссии в Ужгороде.Культурный центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4 марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали пять человек, подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный организатор-иностранец находится в розыске". 6 марта Общество венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта Сийярто заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".Официально о направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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