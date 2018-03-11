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Глава МИД Венгрии заявил, что ОБСЕ направила на Закарпатье специальную мониторинговую миссию
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11.03.2018 18:31
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ
направила на Закарпатье 12 наблюдателей и установила постоянное
присутствие миссии в Ужгороде. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сийярто заявил, что на Закарпатье направили
наблюдателей ОБСЕ Фото: EPA По словам министра, он обсуждал этот
вопрос с генеральным секретарем ОБСЕ и другими лидерами организации
и просил, чтобы СММ ОБСЕ присутствовала на Закарпатье для
соблюдения прав венгерского меньшинства.Сийярто заявил, что лидеры
ОБСЕ "чрезвычайно позитивно" отнеслись к инициативе, как и местные
жители.Министр сообщил, что 9 марта получил письмо от генсека ОБСЕ,
в котором говорится о направлении на Закарпатье 12 наблюдателей и
установлении постоянного присутствия миссии в Ужгороде.Культурный
центр венгров в Ужгороде поджигали 4-го и 27 февраля.4
марта глава Национальной полиции Украины Сергей Князев
сообщил, что правоохранители задержали пять человек,
подозреваемых в нападении. По его словам, "вероятный
организатор-иностранец находится в розыске". 6 марта Общество
венгерской культуры Закарпатья потребовало, чтобы в регион
ввели специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.9 марта Сийярто
заявлял, что в Закарпатскую область Украины направлена задача
наблюдателей ОБСЕ. Сийярто отметил, что его "все больше
беспокоит серия нападений на венгерское меньшинство".Официально о
направлении отдельной миссии в Закарпатье ни ОБСЕ, ни украинские
власти не заявляли. Однако в Украине, прежде только в зоне боевых
действий на Донбассе, уже действует специальная мониторинговая
задача ОБСЕ, ее мандат распространяется на всю территорию страны.
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