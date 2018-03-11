Экс-вице-спикер Верховной Рады, второй секретарь ЦК КПУ Адам Мартынюк в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман объяснил, что в течение 40 лет был "сравнительно высокооплачиваемым человеком". Мартынюк: Зарплата у меня была 600 карбованцев Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Моя дочка, которой уже почти 40 лет, занимается небольшим бизнесом и имеет немножко заработка. Какой у нее бизнес? Салон красоты", – сказал он.Экс-вице-спикер утверждает, что она не построила дом, а купила его."И лет шесть–семь она приводит его в порядок, но еще не привела. Во-вторых, давайте не забывать, что 20 лет в нынешней Украине и 20 лет в предыдущей Украине я был сравнительно высокооплачиваемым человеком. Во всяком случае, советское время я закончил в должности секретаря Львовского горкома партии. Тогда зарплата у меня была 600 карбованцев. Это большая зарплата", – отметил Мартынюк.По его словам, он помог дочке сбережениями, которые накопил в течение 20 лет работы в Верховной Раде."Но говорить о том, что мы олигархи или очень богатые люди, я бы не стал, к сожалению", – заявил секретарь ЦК КПУ.Первым заместителем председателя Верховной Рады Украины Мартынюк был с 9 июля 1998 года по 21 января 2000 года, с 18 ноября 2003 года по 4 апреля 2006 года, с 11 июля 2006 года по 20 сентября 2007 года и с 11 мая 2010 года по 12 декабря 2012 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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