По мнению будущего министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера, в Германии должно существенно увеличиться число депортаций. Зеерхофер займет пост министра внутренних дел в новом немецком правительстве Фото: EPA По его словам, к правонарушителям и преступникам будут приниматься самые жесткие меры в этом вопросе.Также, по мнению будущего министра, в Германии должно существенно увеличиться число депортаций.Но в то же время, решение о предоставлении убежища должно быть принято в течение нескольких месяцев, а не "год и более", убежден политик.Как сообщала "Німецька хвиля", в 2017 году количество прибывших в ФРГ сократилось до 186,6 тыс, тогда как в 2016 году в страну прибыло 280 тыс. человек.4 марта Социал-демократическая партия Германии выступила за создание коалиции с блоком ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель. Согласно договоренностям от 7 февраля, должность канцлера в новом правительстве остается за Меркель. ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Представители ХСС займут три поста в новом правительстве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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