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На Донбассе насмерть подорвался украинский военнослужащий – штаб АТО
11.03.2018 19:35
В зоне вооруженного конфликта на востоке Украины ранения получили двое украинских военных, один из которых пострадал во время проверки минного поля, отметили в пресс-центре штаба АТО. Последний раз перемирие объявляли с 5 марта Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "На Донецком направлении в течение дня сохранялась тишина. Несмотря на это, во время выполнения боевого задания по перевозке имущества в результате подрыва погиб украинский военнослужащий. Еще один наш защитник во время проверки минного поля получил осколочные ранения", – говорится в сообщении.По данным пресс-центра, за сутки было зафиксировано три обстрела украинских позиций. Огонь боевики открывали на Луганском направлении, в районе населенных пунктов Троицкое, Луганское и Новозвановка. Под Новозвановкой ранили украинского бойца.
https://www.facebook.com/ato.news/posts/1883501578327306
Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались ввести с 5 марта 2018 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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