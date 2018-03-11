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|На Донбассе насмерть подорвался украинский военнослужащий – штаб АТО
|11.03.2018 19:35
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Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Последний раз режим прекращения огня на Донбассе пытались ввести с 5 марта 2018 года.
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