Во время Олимпиады 2014 в Сочи напряжение сохранялось, пока не выяснилось, что случай в самолете, следующем из Харькова в Стамбул, является "пьяной выходкой", и самолет направляется не в Сочи, а в Турцию. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Путин: Я им сказал: "Действуйте в соответствии с планом" Фото: kremlin.ru Инцидент в небе случился 7 февраля 2014 года, когда в Сочи готовились к церемонии открытия Игр. Поэтому российские спецслужбы доложили об этом Путину."Я спросил: "Что вы предлагаете?" И ответ ожидаемый – "В соответствии с предусмотренным на случай подобного развития ситуации. ...Сбить. ...Я им сказал: "Действуйте в соответствии с планом", – рассказал российский президент.По его словам, напряжение сохранялось, пока через некоторое время не позвонили из службы безопасности и не проинформировали, что "это была пьяная выходка, и самолет направляется в Турцию".Самолет, следующий в Стамбул, пытался направить в Сочи 44-летний пьяный харьковчанин Артем Козлов. Он заявил, что у него бомба. Козлову не удалось изменить курс, и авиалайнер благополучно приземлился в Стамбуле. Самолет с авиаугонщиком сопровождали турецкие истребители. После приземления харьковчанин предстал перед судом. Бомбы у него не было. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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