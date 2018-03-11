Газопровод "Северный поток – 2" направлен на создание энергетической зависимости государств Европейского Союза от России, уверены главы парламентов Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Польши. Пять стран подписали письмо о "Северном потоке – 2" Фото: EPA "Газопровод "Северный поток – 2" направлен на создание энергетической зависимости государств Европейского Союза от России", – говорится в письме.Авторы указывают, что энергетическая безопасность – ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Несмотря на то, что "Северный поток - 2" представлен как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом политики РФ, отмечается в письме.Страны-подписанты документа призвали государства Европы гарантировать, что газопровод будут эксплуатировать в соответствии с правилами Евросоюза."Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен... Один принцип – общая обеспокоенность о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности граждан наших стран Балтии и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость", – сказал журналистам председатель парламента Польши Марек Кухцинский.Как сообщала пресс-служба Верховной Рады, спикер украинского парламента Андрей Парубий и его молдавский коллега Андриан Канду подписали письмо 2 марта в Кишиневе."В этом письме "Северный поток – 2" оценивается как фактор дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства РФ на Европейские государства и ослабить наши страны", – заявлял Парубий.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток протяженностью 1224 км с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. Он проходит по дну Балтийского моря. "Газпром" начал поставки по этому газопроводу в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.В марте 2016 года восемь стран Евросоюза (Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва) подписали обращение в Еврокомиссию с протестом против проекта газопровода. В то же время его строительство поддерживают Германия, Франция, Австрия и Нидерланды, писала "Немецкая волна". Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в ЕС нет единодушного согласия относительно переговоров с Россией по "Северному потоку – 2".В феврале 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что не видит в газопроводе угрозы для энергетической безопасности Европы.Начать строительство второй очереди "Северного потока" планируют в 2018 году. Ориентировочная стоимость проекта – €9,5 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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