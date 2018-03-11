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Госпогранслужба Украины: Дорожная полиция РФ приказала "главе администрации ДНР" заменить номерные знаки на украинские
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11.03.2018 20:38
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Российские полицейские под угрозой конфискации автомобиля заставили
главу "районной администрации" оккупированной Макеевки Сергея
Голощапова сменить номера "ДНР" на настоящие украинские, сообщили в
Госпогранслужбе Украины. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Госпогранслужба: Документы фейковых республик
не признаны никем, даже их создателем Фото: dan-news.info В
ведомстве отметили, что боевики на временно оккупированной
территории заставляют украинцев менять номера,
угрожая "силовыми мерами"."Сотрудники Госпогранслужбы часто
фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде
через пункты пропуска из-за наличия у них только документов
фейковых республик. Хотя самопровозглашенные руководители так
называемых "ДНР" и "ЛНР" уверяли жителей, что с их "документами"
попасть в РФ будет проще и легче", – говорится в сообщении.В
Госпогранслужбе подчеркнули, что заставляя людей делать паспорта
террористических организаций, боевики "радуют собственное эго"
и пытаются заработать, поскольку их документы не признает никто в
мире, а приказ президента России Владимира Путина о признании
документов "ЛДНР" не выполняется."Выполнять данное решение никто и
не собирается. Наверное, все понимают, что испытывать подлинность
липовых документов – какой-то нелепость... Любые документы,
выданные фейковыми республиками, не признаны никем, даже создателем
незаконных формирований", – подытожили в ведомстве.В начале
февраля 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что в России паспорта, выданные
террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР", не получили
официального признания.2 февраля РБК в своем расследовании
писало, что вРоссии действительно действуют паспорта, выданные
экстремистами "ДНР" и "ЛНР".Военный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные
противостоят пророссийским боевикам, которые
частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае
2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о
независимости, но их результаты не признала даже Россия,
поддерживающая боевиков на Донбассе."Паспорта" боевики группировки
"ДНР" начали выдавать 16 марта 2016 года. В России заявляли,
что не признают эти документы.
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