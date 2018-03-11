Российские полицейские под угрозой конфискации автомобиля заставили главу "районной администрации" оккупированной Макеевки Сергея Голощапова сменить номера "ДНР" на настоящие украинские, сообщили в Госпогранслужбе Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Госпогранслужба: Документы фейковых республик не признаны никем, даже их создателем Фото: dan-news.info В ведомстве отметили, что боевики на временно оккупированной территории заставляют украинцев менять номера, угрожая "силовыми мерами"."Сотрудники Госпогранслужбы часто фиксировали факты отказа российской стороной украинцам в проезде через пункты пропуска из-за наличия у них только документов фейковых республик. Хотя самопровозглашенные руководители так называемых "ДНР" и "ЛНР" уверяли жителей, что с их "документами" попасть в РФ будет проще и легче", – говорится в сообщении.В Госпогранслужбе подчеркнули, что заставляя людей делать паспорта террористических организаций, боевики "радуют собственное эго" и пытаются заработать, поскольку их документы не признает никто в мире, а приказ президента России Владимира Путина о признании документов "ЛДНР" не выполняется."Выполнять данное решение никто и не собирается. Наверное, все понимают, что испытывать подлинность липовых документов – какой-то нелепость... Любые документы, выданные фейковыми республиками, не признаны никем, даже создателем незаконных формирований", – подытожили в ведомстве.В начале февраля 2017 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в России паспорта, выданные террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР", не получили официального признания.2 февраля РБК в своем расследовании писало, что вРоссии действительно действуют паспорта, выданные экстремистами "ДНР" и "ЛНР".Военный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Украинские военные противостоят пророссийским боевикам, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области. В мае 2014 года группировки "ДНР" и "ЛНР" провели "референдумы" о независимости, но их результаты не признала даже Россия, поддерживающая боевиков на Донбассе."Паспорта" боевики группировки "ДНР" начали выдавать 16 марта 2016 года. В России заявляли, что не признают эти документы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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