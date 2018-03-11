Федеральная служба безопасности РФ ликвидировала подозреваемых в подготовке теракта в Саратовской области. ФСБ заявила о предотвращении теракта Фото: wikipedia.org "При попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолеты ТТ и ПМ, которые использовали подозреваемые, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.ФСБ открыло уголовное дело с квалификацией "приготовление к теракту". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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